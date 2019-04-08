Кабмин Украины одобрил полиграф для проверки руководства «Укроборонпрома»

Кабинет министров Украины одобрил использование спецустройств, в частности полиграфов, для выявления коррупции среди руководителей госконцерна «Укроборонпром».

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что аналогичная мера будет действовать и в отношении других предприятий и акционерных обществ, в которых доля государства превышает 50%.

Ранее стало известно, что бывшее руководство «Укрспецэкспорта», который является частью «Укроборонпрома», заподозрили в хищении почти $24 млн.

17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома».