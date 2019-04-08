Кабмин Украины одобрил полиграф для проверки руководства «Укроборонпрома»

Короткая ссылка
Кабинет министров Украины одобрил использование спецустройств, в частности полиграфов, для выявления коррупции среди руководителей госконцерна «Укроборонпром».

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что аналогичная мера будет действовать и в отношении других предприятий и акционерных обществ, в которых доля государства превышает 50%. 

Ранее стало известно, что бывшее руководство «Укрспецэкспорта», который является частью «Укроборонпрома», заподозрили в хищении почти $24 млн

17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить