Кабмин Украины одобрил полиграф для проверки руководства «Укроборонпрома»
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что аналогичная мера будет действовать и в отношении других предприятий и акционерных обществ, в которых доля государства превышает 50%.
Ранее стало известно, что бывшее руководство «Укрспецэкспорта», который является частью «Укроборонпрома», заподозрили в хищении почти $24 млн.
17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома».