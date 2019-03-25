Экс-руководителей «Укрспецэкспорта» подозревают в хищении почти $24 млн
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«Объявлено о подозрении бывшим руководителям компании «Укрспецэкспорт», которые на протяжении 2010—2012 годов путём злоупотребления служебным положением посредством заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, завладели денежными средствами» — написала она в Facebook.
По словам Сарган, подозреваемые завладели средствами на сумму $23 870 458.
Она добавила, что в настоящее время подозреваемые скрываются от следствия, они объявлены в розыск.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении инициировать международный аудит концерна «Укроборонпром».
Также генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об убытках вследствие махинаций в «Укроборонпроме».
Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.