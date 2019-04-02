Порошенко призвал проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что руководящий состав концерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время совещания с секретарём СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром», — сказал президент.

Отмечается, что поручено отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

«Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса: и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность», — добавил Порошенко.

Ранее стало известно, что бывшее руководство «Укрспецэкспорта», который является частью «Укроборонпрома», заподозрили в хищении почти $24 млн.

17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома».