Порошенко призвал проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что руководящий состав концерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.
Порошенко призвал проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
  • Reuters

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время совещания с секретарём СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром», — сказал президент.

Отмечается, что поручено отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

«Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса: и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность», — добавил Порошенко.

Ранее стало известно, что бывшее руководство «Укрспецэкспорта», который является частью «Укроборонпрома», заподозрили в хищении почти $24 млн

17 марта Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит «Укроборонпрома»

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