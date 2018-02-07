«Ненадлежащий поставщик»: почему Хорватия намерена вернуть Украине четыре самолёта МиГ-21 после ремонта

Хорватия недовольна ремонтом своих самолётов МиГ-21 на Украине и намерена вернуть их Киеву. Загреб требует заменить машины на исправные. Истребители вышли из строя через три с половиной года после «модернизации». Выяснилось, что для их обновления использовались старые запчасти из Болгарии и Алжира. Почему ремонт самолётов привёл к скандалу, разбирался RT.

Загреб намерен вернуть Киеву четыре самолёта МиГ-21, в которых обнаружен ряд неисправностей. Ранее эти истребители прошли модернизацию на территории Украины. Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на источник в Минобороны страны.

«Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине взамен на четыре действующих с гарантиями украинского государства. На прошедшей неделе Минобороны Украины направлена официальная нота с данным предложением от Минобороны Хорватии», — говорится в статье.

Ministar Krstičević traži rješenje za robu s greškom: Iz ukrajinskih aviona curi ulje, navigacijska oprema otkazuje, a garancijski rok na remont je istekao https://t.co/RKJNyo11rzpic.twitter.com/EppraBGjZ5 — Jutarnji List (@jutarnjihr) February 5, 2018

По данным издания, у машин происходит утечка топлива, неисправно работает навигационное оборудование, а также истекает срок действия гарантии.

Отмечается, что самолёты вышли из строя всего через три с половиной года после получения их хорватской стороной. В 2015 году истребители были переданы Хорватии после ремонта на Украине.

В марте 2017 президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила базу ВВС под Загребом, где ознакомилась с истребителями и выразила обеспокоенность их состоянием.

Президент Хорватиии Колинда Грабар-Китарович

globallookpress.com

© Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Ранее начальник генштаба Хорватии генерал Мирко Шундов представил главе государства доклад о технической неисправности восьми из имеющихся двенадцати истребителей МиГ-21.

Как сообщают хорватские СМИ, когда четыре самолёта из этого списка демонстрировали способность подняться в воздух, у одного из них отказал двигатель. Но катастрофы тогда удалось избежать благодаря действиям пилота.

В начале 2016 года Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии провели проверку и заявили, что из семи принятых в августе 2015-го у Украины самолётов в рабочем состоянии после ремонта было только три.

Коррупционный скандал

В 2013 году Хорватия заключила контракт с Украиной на модернизацию семи истребителей советского образца. Сумма договора между Минобороны Хорватии и «Укрспецэкспортом» составила €13,9 млн. Кроме того, Загреб закупил на Украине ещё пять отремонтированных МиГ-21.

В 2016 году Хорватская военная полиция инициировала расследование, после того как выяснилось, что самолёты, «модернизированные» Украиной, непригодны к эксплуатации. По данным следствия для обновления МиГ-21 использовались старые запчасти из Болгарии и Алжира, что противоречит технической документации украинской компании. К тому же ВВС Йемена заявили, что часть из приобретённых Хорватией авиамашин принадлежала раньше их стране.

Окружной суд Загреба со своей стороны начал процесс по делу о коррупции при ремонте самолётов ВВС Хорватии на Украине. Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло в декабре 2017 года обвинения в отношении одного военнослужащего и одного гражданского лица в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Одесском авиаремонтном заводе приобретённых на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21.

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе визита в Загреб в январе 2018 года признал, что договор был «не совсем выполнен», и пообещал провести детальное расследование произошедшего.

«Ненадлежащий поставщик»

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в беседе с RT пояснил, что скандал с поставкой самолётов МиГ с Украины вполне мог быть спрогнозирован.

«Украина не является надёжным партнёром в сфере военно-технического сотрудничества для зарубежных стран, беря на себя функции, которые ей не свойственны, по той простой причине, что держателем технической и конструкторской документации на истребитель марки МиГ-21 является российская самолётостроительная корпорация МиГ», — рассказал эксперт.

По его словам, привлечение украинских компаний к процессам модернизации МиГ-21 «с самого начала было большим риском» со стороны хорватского руководства.

Также по теме Трещины в броне: как первые лица Украины зарабатывают на поставках вооружений Украина не смогла выполнить крупнейший в своей истории оборонный контракт на сумму около $500 млн. Речь в нём шла о поставке...

«Так и произошло, потому что украинские предприятия не смогли должным образом провести модернизацию и обеспечить заданные боевые качества этих истребителей, которым уже много времени. И, разумеется, не хватает квалификации украинских специалистов для выполнения всего комплекса работ, что и подтвердила эта скандальная ситуация», — пояснил Игорь Коротченко.

С Украиной на сегодняшний день уже несколько стран отказались сотрудничать в военно-промышленной области, потому что Киев — «ненадлежащий поставщик и плохо выполняет свои обязательства», отметил главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что ранее уже были примеры подобных скандалов. Например, в мае 2017 года заказчик вернул Украине её бронетранспортёры, у которых потрескалась броня.

Напомним, Украина не смогла выполнить крупнейший в своей истории оборонный контракт на сумму около $500 млн. Речь в нём шла о поставке бронетранспортёров БТР-4, самолётов и комплектующих в Ирак. Конструкторское бюро направило заказчику машины, которые затем вернули производителю.