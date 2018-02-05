СМИ: Хорватия намерена вернуть Украине четыре неисправных истребителя

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Хорватия намерена вернуть Украине четыре неисправных самолёта МиГ-21 и попросить Минобороны Украины заменить их. Об этом сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на источники в Министерстве обороны Хорватии.

Также хорватские власти намерены потребовать от украинской стороны государственную гарантию для этих четырёх самолётов, сообщает издание. 

Отмечается, что самолёты были признаны непригодными к эксплуатации спустя три с половиной года после получения их хорватской стороной. 

«Как стало известно, на прошлой неделе Министерству обороны Украины было отправлено официальное сообщение, в котором Министерство обороны Хорватии предложило такое решение», — сообщает издание. 

В 2016 году сообщалось, что в военной полиции Хорватии было инициировано расследование после того, как выяснилось, что «модернизированные» Украиной самолёты не пригодны к эксплуатации. 

Контракт на сумму €13 млн между Хорватией и Украиной был заключён в 2013 году. Согласно ему, Украина должна была модернизировать истребители советского образца.

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