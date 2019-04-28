В СНБО сообщили о планах заменить «Укроборонпром» новым госорганом
- © ukroboronprom
Как сообщает пресс-служба СНБО, вместо «Укроборонпрома» будет создан «отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна».
Ранее в Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома». Инициаторами законопроекта выступили семь парламентариев. По их мнению, управление концерном осуществляется неэффективно.
Также правительство Украины одобрило использование спецустройств, в частности полиграфов, для выявления коррупции среди руководителей «Укроборонпрома».