В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром». Соответствующий документ обнародован на сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта выступили семь парламентариев. По их мнению, управление «Укроборонпромом» осуществляется неэффективно.

Они считают, что это приводит к невозможности удовлетворить потребности украинской армии в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности и злоупотреблению со стороны должностных лиц государственных предприятий.

Законопроект планирует ликвидировать «Укроборонпром». Также предлагается переподчинить предприятия, входящие в концерн, центральному органу исполнительной власти.

Ранее украинский суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации «МиГ».