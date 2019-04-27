В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»
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Инициаторами законопроекта выступили семь парламентариев. По их мнению, управление «Укроборонпромом» осуществляется неэффективно.
Они считают, что это приводит к невозможности удовлетворить потребности украинской армии в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности и злоупотреблению со стороны должностных лиц государственных предприятий.
Законопроект планирует ликвидировать «Укроборонпром». Также предлагается переподчинить предприятия, входящие в концерн, центральному органу исполнительной власти.
Ранее украинский суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации «МиГ».