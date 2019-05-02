Украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе
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«Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и вследствие этого уменьшение количества потерь с нашей стороны», — цитирует его «112 Украина».
В середине марта Наев проверил боеготовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря.
14 апреля 2014 года власти Украины начали «антитеррористическую операцию» на юго-востоке страны.
Подробнее — в материале RT.