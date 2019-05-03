В Раде предложили способ увеличения численности армии

Депутаты Верховной рады Украины разработали законопроект, предлагающий ввести в стране понятие «особый период», позволяющее призывать резервистов на службу без объявления мобилизации войск.

Об этом информируют «Украинские новости» со ссылкой на документ.

Предполагается, что резервистов будут призывать на службу сроком до шести месяцев.

Отмечается, что при необходимости в соответствии с указом украинского президента резервисты по истечении установленных сроков могут быть задержаны на службе на период до шести месяцев.

В законопроекте говорится, что общая длительность службы в военном резерве в рамках действия «особого периода» не может превышать 18 месяцев.

Ранее украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе.