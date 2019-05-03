В Раде предложили способ увеличения численности армии
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Об этом информируют «Украинские новости» со ссылкой на документ.
Предполагается, что резервистов будут призывать на службу сроком до шести месяцев.
Отмечается, что при необходимости в соответствии с указом украинского президента резервисты по истечении установленных сроков могут быть задержаны на службе на период до шести месяцев.
В законопроекте говорится, что общая длительность службы в военном резерве в рамках действия «особого периода» не может превышать 18 месяцев.
Ранее украинские военные сообщили о захвате 24 квадратных километров в Донбассе.