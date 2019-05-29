Волкер раскритиковал Венгрию за использование НАТО против Украины
Об этом сообщает «Громадське».
«Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос... И я думаю, блокировки встреч комиссии «НАТО — Украина» являются ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства на Украине», — сказал он.
Волкер выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет разрешить вопрос с блокировкой Венгрией заседания комиссии «НАТО — Украина».
Как писала газета «Известия», в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что после вступления Зеленского в должность президента Украины Киев должен пересмотреть закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств.