Волкер раскритиковал Венгрию за использование НАТО против Украины

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подверг критике власти Венгрии за то, что они используют НАТО «как инструмент давления» на Киев.

Об этом сообщает «Громадське».

«Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос... И я думаю, блокировки встреч комиссии «НАТО — Украина» являются ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства на Украине», — сказал он.

Волкер выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет разрешить вопрос с блокировкой Венгрией заседания комиссии «НАТО — Украина».

Как писала газета «Известия», в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что после вступления Зеленского в должность президента Украины Киев должен пересмотреть закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств.

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