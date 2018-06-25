В МИД Венгрии назвали условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал три условия для снятия вето с проведения комиссии Украина — НАТО.
В МИД Венгрии назвали условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

«Первое условие — переходный период относительно языка образования должен быть продлён до 2023 года, за это время вы (украинская сторона. — RT) должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены», — заявил министр в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, норма о языке обучения на Украине не должна распространяться на частные школы.

Сийярто добавил, что третье условие — начало консультаций с представителями венгерского меньшинства — Украина выполнила.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Венгрия создаёт помехи для Киева в проведении «евроатлантической интеграции».

5 июня Киев начал консультации с венгерской общиной на Украине по закону об образовании.



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