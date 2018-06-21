Турчинов заявил, что Венгрия «вставляла палки в колёса» евроатлантической интеграции Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Венгрия создаёт помехи для Киева в проведении «евроатлантической интеграции».

«К большому сожалению, Венгрия в последнее время вставляла, я бы сказал, даже не палки, а брёвна в колёса нашей евроатлантической интеграции. Но я надеюсь, что всё-таки комиссия Украина — НАТО на высшем уровне будет проведена. Политические игры Будапешта не должны вредить безопасности Европы», — рассказал Турчинов агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, на саммите президент Украины Пётр Порошенко намерен встретиться с руководством альянса.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев вряд ли сможет наладить отношения с Венгрией без посредничества США.

Также сообщалось, что в Киеве устроили акцию протеста возле посольства Венгрии.