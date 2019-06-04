«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой

Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские соглашения, но до этого Украина должна «системно» укрепить свою безопасность. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего первого зарубежного визита в Брюссель. Там он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил, что страна по-прежнему нацелена на членство в ЕС и Североатлантическом альянсе. Эксперты считают, что западные партнёры Украины могли надавить на Зеленского из-за невыполнения минских договорённостей.

Украинская сторона готова к ведению диалога с Москвой, а также к выполнению минских договорённостей, однако сначала Киев должен системно укрепить свою национальную безопасность. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения, но вначале мы должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность в политическом, военном и экономическом плане», — сказал Зеленский.

Глава государства подтвердил, что стратегический курс Украины направлен на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО «и останется неизменным». По его словам, сначала Киев должен провести необходимые реформы, которые позволят приблизить страну к стандартам ЕС и Североатлантического альянса.

«Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни является целью нашего общества. Целью всех наших реформ является повышение уровня жизни всех украинцев, искоренение коррупции и модернизация государства. Этого можно достичь лишь за счёт обеспечения нашей национальной безопасности», — добавил украинский лидер.

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Он также назвал «продолжающуюся российскую агрессию» серьёзным вызовом для евроатлантической стабильности, в свете которого НАТО должно прикладывать дополнительные усилия по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

В свою очередь, Столтенберг напомнил, что в начале июля в Чёрном море пройдут традиционные международные учения Sea Breeze — 2019, в которых примут участие подразделения 17 стран НАТО. Всего к манёврам планируется привлечь порядка 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава из подразделений морской пехоты разных стран.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как смена военного руководства страны может повлиять на стратегию Украины и ситуацию в Донбассе, Зеленский сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече трёхсторонней контактной группы (ТКГ) примет участие новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Вместе с тем он воздержался от оглашения какой-либо информации по грядущим переговорам, пообещав позднее обнародовать все доступные материалы.

«Поступили определённые предложения. А что касается возвращения к Минским соглашениям, то мы говорим о прекращении огня, нам нужно произвести обмен военнопленными и обсудить другие вопросы... Мы планируем начать активную работу в том, что касается оказания гуманитарной помощи», — добавил Зеленский.

Изрядно надоевший союзник

По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, прозвучавшие в Брюсселе заявления Зеленского воспринимаются как достаточно «скользкие», поскольку европейцам он говорит о желании достичь мира, а украинскому истеблишменту отправляет сигнал о готовности продолжать войну и придерживаться принятого тренда о «российской агрессии».

«Я допускаю, что в Европе хотели бы снизить накал в отношениях с Россией, а Зеленский помнит ещё о будущем визите в США, где надо попросить денег и оружия. С другой стороны, готова ли Россия общаться с Зеленским, который называет её агрессором и требует от Запада усиления санкций в отношении нашей страны. Это диалог за закрытыми дверями — когда есть о чём поговорить, но у одной из сторон нет желания договариваться», — отметил собеседник RT.

По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, фраза Зеленского о готовности к переговорам с Россией может свидетельствовать о том, что европейцы надавили на нового президента Украины из-за затягивания выполнения Минских соглашений.

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«Неудивительно, что для Европы виляющая из стороны в сторону Украина, не желающая прекращать гражданский конфликт на своей территории, — это уже изрядно надоевший союзник. И чтобы наконец-то поставить его на место, в Брюсселе, видимо, очень прозрачно намекнули: либо продолжение финансовой помощи в случае выполнения Минских соглашений Украиной, либо Киев с Донбассом разбирается сам», — отметил парламентарий.

При этом профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT выразил мнение, что для Украины отчуждение от России чревато серьёзными последствиями.

«В Европе Украина своей всё равно не будет, в ЕС и НАТО Украину не собираются принимать. Таким образом, Зеленский соглашается с тем, что Украина будет на вторых ролях в Европе, что она готова стать периферией западного мира, который сам находится в глубоком кризисе и Украине всерьёз помогать не будет», — полагает эксперт.

Он также отметил, что в ходе своего визита в Брюссель Зеленский подтвердил согласие Украины участвовать в геополитической игре Запада против России.

«К сожалению, здесь Украина оказывается плацдармом европейского наступления на Россию, прежде всего натовского наступления... Этот визит, хотя и формальный, подтверждает прежние тенденции», — констатировал политолог.

У Юнкера спросили, скучает ли он по Порошенко

Символический визит

Поездка в Брюссель стала для Зеленского первым зарубежным визитом на посту президента Украины. Помимо Столтенберга, украинский лидер в первый день встретился с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также президентом Польши Анджеем Дудой.

Согласно регламенту, встреча Зеленского с Юнкером прошла без заявлений для прессы, но в ходе церемонии фотографирования один из журналистов спросил президента ЕК, не скучает ли он по своему «старому другу» Петру Порошенко.

«У меня есть новый», — отметил Юнкер, а Зеленский добавил: «Я лучше. Новый лучше старого».

Кроме того, во вторник Зеленский принял участие в заседании комиссии Украина — НАТО на уровне послов, а также провёл переговоры с президентом Еврокомиссии по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом. На второй день рабочего визита запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

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Украинские эксперты отмечают, что поездки, подобные той, что сейчас совершает Зеленский в Брюссель, чаще всего воспринимаются символически. В своё время президент Виктор Ющенко совершил свой первый визит в Москву, а Виктор Янукович — в Брюссель. В итоге первому не удалось наладить отношения с Россией, а правление второго закончилось «евромайданом», отметил в своей колонке на УНИАН глава киевского Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Он также констатировал, что дата и время визита Зеленского в Брюссель перекликаются с тем, что 6 июня в Нормандии пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине высадки войск союзников. Не исключено, что после поездки в Брюссель украинский лидер отправится в Нормандию, где будет присутствовать руководство США, Великобритании, Франции и Германии.

В определённой степени о символическом характере визита также говорит тот факт, что председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вскоре покинут занимаемые должности. После прошедших в конце мая выборов в Европарламент к осени будет сформировано новое руководство органов ЕС.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил мнение, что поездка в Брюссель станет «смотринами» новой президентской команды, в ходе которых окружение Зеленского постарается подхватить те направления коммуникации и сотрудничества, которые были у Украины эпохи Порошенко с НАТО и ЕС в части финансирования, военной и политической поддержки.

«Конкретные переговоры и договорённости между Зеленским и его командой с одной стороны и западными партнёрами с другой уже будут нарабатываться после парламентских выборов и формирования нового состава правительства», — полагает эксперт.