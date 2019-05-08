«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины

Оставленные в Крыму истребители МиГ-29 ВВС Украины пришли в негодность и «представляют собой жалкое зрелище», заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, последние пять лет с самолётами не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электронику и двигатели. Российская сторона ранее подчёркивала, что Киев может забрать военную технику с полуострова, однако Украина не стала этого делать. Как полагают эксперты, украинские власти понимают, что ремонт брошенных вооружений обойдётся в колоссальную сумму.

Около десяти оставшихся в Крыму истребителей МиГ-29, ранее принадлежавших ВВС Украины, потеряны как боевые единицы. Об этом рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек (Крым. — RT), пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», — приводит РИА Новости слова парламентария.

По словам депутата, украинские самолёты стоят на площадках возле моря, «им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели».

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Белик отметил, что в нынешнем состоянии самолёты «напоминают не ястребов, а хромых уток».

«Стойки шасси и колеса у них отжили своё. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать», — считает парламентарий.

Он выразил мнение, что пустить украинские самолёты на запчасти для российской техники нельзя, как «невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин».

«Наши пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются, и ни в чьём донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся», — отметил парламентарий.

Оставшиеся в Крыму украинские самолёты — это политический козырь официального Киева, чтобы обвинять Россию в якобы хищении чужого военного имущества, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«В то время как МиГ-29 уже пятый год ржавеют на авиабазе Бельбек и фактически перестали быть боевыми единицами, для киевских политиков это незаживающая рана и постоянная причина обвинять Россию если не в агрессии, то, по крайней мере, якобы в донорстве», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, официальному Киеву выгоднее сказать, что самолёты якобы разворовали на запчасти.

«Именно поэтому Киев не желает забирать своё военное имущество — отпадёт канал антироссийских заявлений», — считает Бальбек. Он отметил, что России не следует тратить ресурсы на охрану фактически списанной военной техники чужого государства.

Жест доброй воли

После референдума в Крыму, по итогам которого в 2014 году полуостров воссоединился с Россией, на его территории осталось большое количество вооружения и военной техники ВС Украины.

Москва тогда заявила, что украинские военные могут свободно покинуть Крым. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «с оружием или нет — будет решать Минобороны».

Позднее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что РФ планирует передать Киеву всю украинскую технику из Крыма до конца 2014 года. Он отметил, что имущество передадут в том виде, в котором его бросили военные ВС Украины.

В мае 2014 года Киев заявил, что вывез с полуострова более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и 75 образцов авиационной техники. Украина оценила это имущество в $1 млрд.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине оставшуюся в Крыму технику, отметив, что за годы простоя состояние боевых единиц ухудшилось.

«Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму ещё есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии… Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была — за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — сказал Путин.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин назвал предложение российского лидера «трюком» и «попыткой легализации аннексии» полуострова. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, но вместе с полуостровом».

Кроме того, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко подчёркивал, что украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Киеву.

Российская сторона отнеслась к военнослужащим весьма благожелательно, предложив весь спектр выбора возможных вариантов дальнейших действий, отметил военный политолог Андрей Кошкин.

«В этот момент никто даже не задумался, что надо организовывать системную эвакуацию боевой техники и всего вооружения, хотя российская сторона и предоставила все возможности. Всё бросили, занимались только «майданом», делением власти и развёртыванием русофобской политики, обвиняя Россию везде и во всём», — сказал эксперт.

Он отметил, что Киев принципиально не забирает технику, обвиняя Россию в агрессии. Вместе с тем политолог добавил, что у Киева не хватит финансовых ресурсов, чтобы вернуть брошенные боевые единицы в эксплуатацию.

«Их эксперты просчитали по разным вариантам, что Украине это встанет в копеечку, будет намного дороже, чем приобрести какую-то списанную технику. Этим они и занимаются в США и странах НАТО», — заключил Кошкин.