В Совфеде назвали «политическим хамством» отказ Киева от военной техники из Крыма

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Отказ Киева от военной техники, оставшейся в Крыму, демонстрирует нежелание украинских властей сотрудничать с Россией. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув всё с ног на голову», — написал сенатор в своём Facebook.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин назвал трюком предложение российского лидера Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине.

11 января Путин заявил о готовности российской стороны передать Украине военную технику из Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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