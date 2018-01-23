В Совфеде назвали «политическим хамством» отказ Киева от военной техники из Крыма
«Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув всё с ног на голову», — написал сенатор в своём Facebook.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин назвал трюком предложение российского лидера Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине.
11 января Путин заявил о готовности российской стороны передать Украине военную технику из Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.