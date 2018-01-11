Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма

Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму ещё есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии… Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была: за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции kp.ru.

По его словам, речь идёт о десятках кораблей и десятках боевых самолётов.

Путин добавил, что российская сторона готова помочь украинским военным осуществить транспортировку кораблей в Одессу.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

RT вёл онлайн-трансляцию пресс-конференции.