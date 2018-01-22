Климкин назвал трюком предложение Путина передать Украине военную технику из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение президента России Владимира Путина передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идёт какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводит «Украинская правда» слова Климкина.

Он отметил, что Киев не получал официального обращения от Москвы: «Каких-либо дипломатических нот у нас не было».

11 января Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.

16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной реакции Киева на предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма пока не последовало.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.