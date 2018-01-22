Климкин назвал трюком предложение Путина передать Украине военную технику из Крыма
«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идёт какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводит «Украинская правда» слова Климкина.
Он отметил, что Киев не получал официального обращения от Москвы: «Каких-либо дипломатических нот у нас не было».
11 января Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.
16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной реакции Киева на предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма пока не последовало.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.