Климкин назвал трюком предложение Путина передать Украине военную технику из Крыма

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение президента России Владимира Путина передать военную технику из Крыма украинской стороне трюком.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идёт какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводит «Украинская правда» слова Климкина.

Он отметил, что Киев не получал официального обращения от Москвы: «Каких-либо дипломатических нот у нас не было».

11 января Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.

16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной реакции Киева на предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма пока не последовало.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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