В Кремле заявили об отсутствии «субстантивной реакции» Киева по вопросу военной техники в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что субстантивной реакции Киева на предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма пока не было,

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — отметил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал данное заявление, предложив российской стороне «вместе с флотом вернуть Крым».

В свою очередь, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Украине.