В Кремле заявили об отсутствии «субстантивной реакции» Киева по вопросу военной техники в Крыму
«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — отметил Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал данное заявление, предложив российской стороне «вместе с флотом вернуть Крым».
В свою очередь, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Украине.