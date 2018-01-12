Гройсман предложил России вместе с флотом вернуть Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал предложение президента России Владимира Путина вернуть украинской стороне военную технику из Крыма.

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Речь идёт о десятках кораблей и боевых самолётов.

МИД Украины заявил, что прорабатывает данный вопрос. Как подчеркнули в ведомстве, он «имеет много аспектов».