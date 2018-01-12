МИД Украины прорабатывает вопрос возможности возвращения военной техники из Крыма
Министерство иностранных дел Украины занимается проработкой вопроса возможности возвращения военной техники из Крыма после соответствующего предложения президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.
Как подчеркнула дипломат в эфире телеканала «112 Украина», данный вопрос «имеет много аспектов».
Накануне Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. По его словам, речь идёт о десятках кораблей и десятках боевых самолётов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, назвал его жестом доброй воли.
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос требует «очень тщательного изучения».
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