МИД Украины прорабатывает вопрос возможности возвращения военной техники из Крыма

Министерство иностранных дел Украины занимается проработкой вопроса возможности возвращения военной техники из Крыма после соответствующего предложения президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.