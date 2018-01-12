Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина передать военную технику из Крыма Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Путина передать военную технику из Крыма Украине.

По его словам, это жест доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мёртвой точки.

«Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договорённости. Президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, ещё один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы всё-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мёртвой точки», — сказал Песков.

При этом он отметил, что до начала активных боевых действий в Донбассе часть техники была возвращена на Украину, затем этот процесс был прекращён.

«Но вы знаете, что Путин неоднократно подчёркивал и демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся», — добавил Песков.

По его словам, параметры возвращения кораблей и авиатехники из Крыма на Украину будут ясны после контактов военных и дипломатов и реакции Киева.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о передаче Киеву из Крыма оставшейся украинской военной техники требует «очень тщательного изучения».

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.