ВМС Украины отреагировали на слова Путина о возможности передачи военной техники из Крыма
Вопрос о передаче Киеву из Крыма оставшейся украинской военной техники требует «очень тщательного изучения». Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко.
«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», — приводит его слова ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.
Кроме того, глава государства добавил, что российская сторона готова помочь украинским военным осуществить транспортировку кораблей в Одессу.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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