ВМС Украины отреагировали на слова Путина о возможности передачи военной техники из Крыма

Вопрос о передаче Киеву из Крыма оставшейся украинской военной техники требует «очень тщательного изучения». Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой», — приводит его слова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.

Кроме того, глава государства добавил, что российская сторона готова помочь украинским военным осуществить транспортировку кораблей в Одессу.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.