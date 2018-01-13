Украинский генерал выразил опасения по поводу возможного возвращения техники из Крыма

Украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Украине, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью изданию «Апостроф» он сослался на то, что после Второй мировой войны немцы и итальянцы якобы закладывали взрывные устройства в корпуса кораблей, а «в нужный момент взрывали со всеми вытекающими последствиями».

По его мнению, для недопущения подобных ситуаций передаваемую технику необходимо обследовать ещё в Крыму.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучать ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, принимать её или нет», — заявил Романенко.

Генерал считает, что передача техники таким способом — это «шаг, чтобы унизить Украину». При этом он отметил, что «с точки зрения состояния дел на текущий момент» корабли «так или иначе» были бы Украине нужны.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.