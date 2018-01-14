В Госдуме раскритиковали слова украинского генерала о проверке техники из Крыма
«Становится очень печально за украинскую армию. Понимаю, что хочется приехать под любым предлогом на территорию Крыма, попытаться там что-нибудь разведать. Но представьте себе: мы должны потратить деньги, чтобы установить взрывчатые вещества для того... чтобы что?» — сказал он.
По словам Шерина, подобные заявления заставляют сомневаться в компетентности украинских военнослужащих.
«Этот генерал хоть бы понимал, что его комментарий прочитают не только гражданские люди, которые, может быть, в каких-то вопросах информированы поверхностно, но и его коллеги. Думаю, уважающий себя военный никогда в жизни такой бред не стал бы озвучивать. Хотя это, возможно, подготовка к участию в КВН. Может, генерал хочет стать капитаном команды там», — заключил депутат.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Украине. Причём делать это следует, по его мнению, ещё на территории полуострова.