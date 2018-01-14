В Госдуме раскритиковали слова украинского генерала о проверке техники из Крыма

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что находящуюся в Крыму украинскую технику следует тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Киеву.

«Становится очень печально за украинскую армию. Понимаю, что хочется приехать под любым предлогом на территорию Крыма, попытаться там что-нибудь разведать. Но представьте себе: мы должны потратить деньги, чтобы установить взрывчатые вещества для того... чтобы что?» — сказал он.

По словам Шерина, подобные заявления заставляют сомневаться в компетентности украинских военнослужащих.

«Этот генерал хоть бы понимал, что его комментарий прочитают не только гражданские люди, которые, может быть, в каких-то вопросах информированы поверхностно, но и его коллеги. Думаю, уважающий себя военный никогда в жизни такой бред не стал бы озвучивать. Хотя это, возможно, подготовка к участию в КВН. Может, генерал хочет стать капитаном команды там», — заключил депутат.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинскую военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Украине. Причём делать это следует, по его мнению, ещё на территории полуострова.