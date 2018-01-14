СМИ опубликовали видео с украинскими кораблями в Крыму

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В сети появилось видео, на котором запечатлены оставшиеся в Крыму украинские корабли.

На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», видны морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», спасательное буксирное судно «Кременец», а также подводная лодка «Запорожье», корпус которой покрыт ржавчиной.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. По его словам, речь идёт о десятках кораблей и десятках боевых самолётов.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко  заявил, что военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Киеву.

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