СМИ опубликовали видео с украинскими кораблями в Крыму

В сети появилось видео, на котором запечатлены оставшиеся в Крыму украинские корабли.

На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», видны морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», спасательное буксирное судно «Кременец», а также подводная лодка «Запорожье», корпус которой покрыт ржавчиной.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. По его словам, речь идёт о десятках кораблей и десятках боевых самолётов.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что военную технику, находящуюся в Крыму, необходимо тщательно проверить на наличие «скрытых взрывных устройств» перед её передачей Киеву.