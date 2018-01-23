Песков заявил, что предложение Украине забрать военную технику из Крыма является официальным
«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — заявил Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, должны ли быть какие-то официальные предложения от России в письменном виде.
Он также подчеркнул, что по большому счёту нет необходимости в официальных бумагах, так как было озвучено официальное заявление президента России Владимира Путина.
Песков также заявил, что Украина в этом вопросе должна сказать только «да» или «нет».
11 января Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это предложение трюком. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.