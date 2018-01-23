Песков заявил, что предложение Украине забрать военную технику из Крыма является официальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение российской стороны Украине забрать военную технику из Крыма является официальным. При этом он уточнил, что это оно не требует дополнительных обращений.

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, должны ли быть какие-то официальные предложения от России в письменном виде.

Он также подчеркнул, что по большому счёту нет необходимости в официальных бумагах, так как было озвучено официальное заявление президента России Владимира Путина.

Песков также заявил, что Украина в этом вопросе должна сказать только «да» или «нет».

11 января Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это предложение трюком. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время Киев денонсирует ещё восемь соглашений с Россией.