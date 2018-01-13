«Тупиковый разговор»: в России ответили на предложение Украины «вернуть Крым вместе с флотом»

В российских властных кругах прокомментировали заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что Россия может «вернуть Украине Крым вместе с флотом». Представители Госдумы и Совфеда указали на готовность Москвы вести диалог с Киевом, однако пока, отмечают парламентарии, аналогичной политической воли со стороны Украины нет. Тем временем в Киеве заявили, что рассматривают вопрос возврата бывшей техники ВМС Украины из Крыма. Однако экс-глава Минобороны Украины заявил, что вся оставшаяся техника является «металлоломом».

Представители российских властных кругов отреагировали на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что Москве нужно «вернуть Украине Крым». Ранее глава украинского кабмина заявил, что Россия может передать Киеву «вместе с флотом и Крым».

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал Гройсман.

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Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил украинскому премьеру, что Крым уже давно вошёл в состав России, и такое решение приняли сами жители полуострова.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице. Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Вопрос украинского урегулирования должен быть сдвинут с мёртвой точки, и передача Киеву военной техники из Крыма может этому способствовать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал заявление Путина о передаче Украине техники с полуострова.

«Это, скажем так, ещё один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы всё-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мёртвой точки», — отмечал Песков.

Однако со стороны Киева не наблюдается каких-либо подвижек в вопросе урегулирования, подчёркивает Гемпель.

«Мы все готовы к диалогу с Украиной. И, конечно, хотели бы выстраивать партнёрские и дружеские отношения с сопредельным государством. Но, к сожалению, не видим положительных посылов от украинских политических лидеров», — отметил парламентарий.

«Сказанное Гройсманом — тупиковый разговор. Думаю, они сегодня ещё не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», — подчеркнул депутат.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал слова Гройсмана. По мнению парламентария, украинские власти воспринимают Крым как «кусок земли» и «территорию без людей».

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© Serguei Fomine

«У них отношение к Крыму как к территории без людей, как к куску земли. Они совершенно не интересуются мнением тех, кто здесь проживает. Если бы они спросили нас, то мы бы в очередной раз сказали, что ни при каких условиях не желаем быть вместе с Украиной. Нам достаточно того, что мы находились с ними 20 с лишним лет», — сказал он.

Украинские власти всё же могут пойти на то, чтобы забрать технику с полуострова, полагает Цеков. «Гройсман старается умничать в такой ситуации, но при том Украина заберёт всю технику. Если они не заберут её сегодня, то это произойдёт завтра. А вся их бравада, я считаю, напоказ и не от большого ума», — отметил сенатор.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление украинского премьера «неудачной шуткой». «Гройсман неудачно пошутил. Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — 5 млрд, а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», — написал Пушков в Twitter.

Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять - нет ни денег, ни кредитов, в казне - 5 млрд., а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 12, 2018

«Металлолом на Украине с удовольствием примут и сдадут»

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что оставшаяся в Крыму украинская военная техника находится в рабочем состоянии, и решение о её возврате будет принимать Киев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ведомство занимается решением этого вопроса. Об этом в частности сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца. По её словам, этот вопрос «имеет много аспектов».

Однако не все на Украине оптимистично оценивают состояние оставшейся в Крыму украинской техники. Так, бывший министр обороны страны Юрий Ехануров считает, что эта техника является металлоломом.

«Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это всё — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения», — сказал Ехануров в эфире украинского телеканала «112».

О плачевном состоянии украинской военной техники говорили и в Госдуме. По словам депутата ГД от Севастополя Дмитрия Белика, состояние около 20 кораблей в Севастополе, которые раньше входили в состав ВМС Украины, ещё в 2014 году оставляло желать лучшего.

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«Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке «металлолом». Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов», — заключил парламентарий.

«Готовы передать военные корабли Украине»

Владимир Путин сообщил о готовности России передать Украине находящуюся в Крыму военную технику 11 января в ходе встречи с представителями отечественных печатных СМИ. Тогда же глава государства добавил, что не против того, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боеприпасов, которые не будут подлежать транспортировке.

«Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — заявил тогда Владимир Путин.

kremlin.ru

Президент России подчеркнул, что эти активы находятся в плачевном состоянии, так как не обслуживалась украинскими военными.