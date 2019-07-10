Гройсман поручил найти деньги на военный парад в День независимости

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов пересмотреть смету проведения военного парада на День независимости и найти источники финансирования.
Гройсман поручил найти деньги на военный парад в День независимости
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадьске».

Он также отметил, что поддерживает решение президента выделить 300 млн гривен на выплату премий военнослужащим.

«Но вместе с тем я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства. И считаю, что во время этого парада миллионы украинцев смогут засвидетельствовать своё почтение и уважение к нашим героям», — сказал Гройсман.

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение военного парада по случаю Дня независимости 24 августа из-за его высокой стоимости. Взамен лидер предложил выделить 300 млн гривен в качестве премий украинским военнослужащим.

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