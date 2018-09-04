«Смогут пойти на войну»: зачем Верховная рада хочет уравнять в правах мужчин и женщин в ВСУ

В Верховной раде в ближайшее время могут рассмотреть законопроект о равных правах мужчин и женщин в украинской армии. Об этом заявила первый вице-спикер парламента страны Ирина Геращенко. Согласно документу, предельный возраст прохождения военной службы для женщин будет отменён. Также слабый пол сможет получать военные звания, отправляться в командировку в зону боевых действий и призываться для прохождения сборов. По мнению экспертов, мера призвана сократить дефицит солдат-мужчин, которые массово увольняются из армии.

На одном из ближайших заседаний украинские депутаты должны рассмотреть законопроект №6109 о равных возможностях мужчин и женщин в армии. Об этом заявила вице-спикер Ирина Геращенко.

«На этой неделе нужно обязательно поддержать законопроект №6109. Он касается внесения изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равными возможностями мужчин и женщин. Это должно быть не только в колонне на Крещатике, но и в армии», — заявила она.

Законопроект №6109 был зарегистрирован в Раде в конце февраля 2017 года группой из девяти народных депутатов разных политических партий. Украинские парламентарии проголосовали за него в первом чтении в начале декабря. Документ необходимо одобрить во втором чтении, после чего его должен подписать президент Пётр Порошенко.

«Законопроект о равных правах мужчин и женщин в ВСУ является одним из наиболее приоритетных. Голоса в его поддержку есть, Пётр Порошенко его подпишет», — сообщил источник RT в кабинете министров.

Заседание Верховной рады

© Valentyn Ogirenko / Reuters

В документе прописано несколько важных изменений. Так, он отменит возрастные ограничения для службы в армии (сейчас служить могут женщины в возрасте от 18 до 40 лет). Согласно законопроекту, женщины получат равный доступ к должностям и воинским званиям и одинаковую ответственность при исполнении обязанностей военной службы. Также отменяются ограничения по назначению в суточные наряды. Кроме того, украинки больше не будут освобождаться от прохождения сборов и смогут отправляться в командировки в зоны боевых действий.

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«Следствием вышеописанных законодательных ограничений является то, что женщина низко оценивается как профессионал и специалист в военной сфере, а на Украине очень мало женщин-офицеров и ни одной женщины-генерала», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источник RT в Минобороны сообщил, что сейчас женщины преимущественно трудятся фельдшерами, дежурными в общежитиях, поварами, посыльными и редко берут в руки оружие.

«Мы считаем, что надо предоставить им равные права. Если женщины хотят воевать, то это их право. Женщины смогут пойти на войну», — сообщил он.

Женщина с ружьём

Идея привлекать женщин на передовую появилась ещё в прошлом году, рассказал источник RT в ВСУ.

«Сначала решили проверить, как общество отреагирует на отдельный военный батальон во время парада ко Дню независимости. Фото украинок с оружием облетело не только социальные сети, но и все СМИ. Тест оказался успешным — общество готово к тому, что слабый пол возьмёт автоматы в руки», — заявил он.

Представитель в Министерстве обороны сообщил RT, что женщины смогут восполнить нехватку мужчин-военнослужащих в зоне боевых действий в Донбассе. Как сообщает сайт ukrmilitary.com, в конце июля 2018 года министр обороны Степан Полторак написал письмо на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, в котором говорится, что с января по июнь из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников с боевым опытом, ещё 18 тыс. должны покинуть ряды вооружённых сил до конца 2018 года.

Украинцы покидают ВСУ по ряду причин, одна из них — финансовая, считают эксперты. Заработная плата рядового ВСУ сейчас составляет 7,5 тыс. грн. ($265) в месяц, что не устраивает военнослужащих, говорится в письме Полторака. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата на Украине в июле составила 9,170 тыс. грн. ($324).

«Проблема состоит в том, что заключить контракты и найти желающих воевать с каждым годом становится всё сложнее. Поэтому и было принято решение повысить имидж военной службы в глазах женщин. Заполнить дефицит военнослужащих в ВСУ можно за их счёт», — сообщил источник RT в Минобороны.

По словам Геращенко, в украинской армии служат около 25 тыс. женщин. Общая численность Вооружённых сил в 2017 году составляла около 255 тыс.

«Явный перебор»

Украинская армия постоянно испытывает недостаток человеческих ресурсов, отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, специалист Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Были призывные волны, и им обещали: «Ваши призывники вернутся через три месяца», — а они не возвращались и через год. Необходимость в этом была, потому что из армии все бежали. Этот серьёзный дефицит людских ресурсов сохраняется и на сегодняшний день. Попытка уравнять женщин и мужчин в призыве может помочь пополнить ряды украинских военнослужащих», — сказал он.

По мнению Кошкина, подобный шаг может вызвать определённые социальные конфликты и всплеск недовольства среди населения.

«При этом украинские СМИ будут находить тех женщин, которые с радостью станут вещать с телеэкранов о преимуществах службы и о том, что их мечта наконец сбылась», — заключил эксперт.