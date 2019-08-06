«Власти оставляют людей наедине с проблемами»: на Украине могут начаться массовые отключения воды

С 20 августа украинцы могут столкнуться с ограничением подачи воды, а впоследствии и с полным её отключением в некоторых регионах. Об этом заявили в «Укрводоканалэкологии». Там отметили, что причина возможных перебоев — рост тарифов на электричество в связи с переходом на новую модель рынка электроэнергии. Украинские специалисты считают, что прекращение водоснабжения повлечёт за собой «непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины», и предлагают либо ввести льготные тарифы для предприятий, либо повысить стоимость своих услуг для населения. По словам экспертов, в некоторых городах Украины уже отключают воду из-за долгов, поскольку у жителей нет средств для отплаты счетов.

Представители украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» заявили, что с 20 августа могут перейти к почасовой подаче воды. Причина — резкий рост тарифов на электричество. Так, тариф на передачу электроэнергии увеличился более чем в шесть раз — с 6 копеек до 37 копеек за кВт. В результате у предприятий водоснабжения не оказалось средств, чтобы платить по счетам.

«Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет разрешена путём законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины», — заявила 5 августа на пресс-конференции в Киеве вице-президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий.

Как передаёт УНИАН, в первую очередь ограничение подачи воды может коснуться городов областного значения, где коммунальщики уже сейчас не могут рассчитаться за электроэнергию. Это Ужгород, Житомир, Сумы и ряд других населённых пунктов.

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Бабий и её коллеги — директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, президент ассоциации «Теплокоммунэнерго» Арсентий Блащук — заявили, что проблему можно решить двумя способами: поднять тарифы на воду для населения на 20% или снизить цены на электричество для водоканалов и предприятий теплоснабжения.

Если вопрос не будет решён комплексно к октябрю, отключение водоканалов от электроснабжения приведёт к невозможности осуществлять подачу тепла в населённые пункты страны, отмечает пресс-служба «Укрводоканалэкологии». Представители водоканалов обратились в Генпрокуратуру, Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, офис президента и правительство с просьбой разобраться в ситуации.

«Укрводоканалэкология» объединяет 2000 предприятий, поставляющих воду в города Украины. По информации ассоциации, 80% её потребителей — обычные граждане.

Источник RT в «Киевтеплоэнерго» резко раскритиковал действующие расценки на электричество.

«Исходя из тех тарифов, которые существуют, водоканалы должны оказывать услуги себе в убыток. Но это невозможно, поэтому работа коммунальных предприятий фактически будет парализована. Нет работы — тысячи людей останутся без заработной платы. Это приведёт к большому социальному взрыву. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет урегулирован. Или в Киеве начнутся масштабные акции протеста. В зимний период к ним присоединятся и жители городов, поскольку они останутся без тепла», — заявил собеседник RT в «Киевтеплоэнерго».

Европейский пакет

Рост тарифов, который вызвал опасения украинских поставщиков воды, связан с запуском 1 июля новой модели рынка электроэнергии, которая должна удовлетворять требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. В результате расценки на электричество для предприятий увеличились в среднем на 25%.

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Предприятиям водо- и теплоснабжения, по данным ассоциации «Укрводоканалэкология», эта реформа уже стоила 200 млн гривен (около $7,8 млн) убытков. Пока их покрывают дотации из местных бюджетов. Однако города не могут восполнять убытки из своих бюджетов бесконечно.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, повышения тарифов на коммунальные услуги от Киева давно требуют ЕС и МВФ.

«Однако эти требования не учитывают реальную экономическую ситуацию на Украине, а именно уровень заработных плат и уровень доходов у населения, — заявил Жарихин. — Требование привести стоимость энергоресурсов к рыночной чревато очень серьёзными социальными проблемами в стране. На Западе это принципиально не желают принимать во внимание, считая, что нынешняя украинская власть сможет всё продавить».

Ольга Бабий обвинила Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в нарушении ст. 219 Уголовного кодекса Украины (умышленное доведение до банкротства большой группы коммунальных предприятий). В свою очередь, президент ассоциации «Теплокоммунэнерго» Арсентий Блащук обвинил регулятор в потворстве частным производителям электроэнергии.

«Нас заставляют вносить авансовые платежи за электроэнергию, а мы не имеем права брать деньги с потребителей наперёд, потому что это запрещено законодательством. Складывается впечатление, что этот рынок ввели специально для частных энергокомпаний, чтобы они продолжали получать свои сверхприбыли», — подчеркнул Блащук.

Олигархические интересы

Несмотря на то что украинские власти объясняют запуск новой модели рынка европейскими требованиями, представительство ЕС на Украине и Европейский банк реконструкции и развития ранее советовали правительству страны не торопиться с её внедрением. В июне безуспешно пытался провести через Верховную раду законопроект об отсрочке введения новых правил президент Владимир Зеленский. Однако правительство Владимира Гройсмана постановило начать реформу с 1 июля. СМИ считают, что наибольшую выгоду от «европейской» модели рынка получит владелец крупнейшей частной энергетической компании Украины — ДТЭК — олигарх Ринат Ахметов.

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Масштабных убытков опасаются и промышленные предприятия. Уже больше недели у стен НКРЭКУ проходит бессрочная акция протеста горняков и металлургов предприятий олигарха Игоря Коломойского. Более тысячи человек требуют снижения тарифов, боясь потерять работу. Как отмечает телеканал ТСН, работники жалуются, что в ответ на рост тарифов заводы стали сокращать зарплату.

По словам Владимира Жарихина, в повышении тарифов на электричество заинтересованы прежде всего те, «кто предоставляет эти услуги». В свою очередь, доцент МГИМО(У) Кирилл Коктыш отметил, что за намеренным банкротством украинских коммунальных предприятий могут стоять «олигархические группы, которые собираются их потом купить».

Также, по его мнению, вполне возможно, что впоследствии эти группы и западные партнёры Украины могут прийти к компромиссу по поводу тарифов на интересующих украинских олигархов направлениях. Пока одним из главных противников роста цен на электричество является Игорь Коломойский, пытающийся добиться снижения тарифов для своих предприятий, в том числе через суд.

«Всегда есть определённые возможности для остановки роста тарифов на энергоресурсы, всё зависит от торга. И Зеленский может быть успешным переговорщиком, а уж его союзник, искушённый бизнесмен, политик, олигарх Коломойский — тем более», — считает Коктыш.

Без воды и денег

Однако рост тарифов на электричество для водоканалов — лишь часть проблемы. Отключения подачи воды населению уже вовсю идут на Украине по другой причине. Связаны они с тем, что население не в силах платить по уже существующим тарифам.

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В конце июля из-за долгов водоканала по электроэнергии отключили подачу воды в Лисичанске Луганской области. 5 августа стало известно об отключении подачи горячей воды ещё для одного города — Энергодара Запорожской области. Главная причина в обоих случаях — накопленные долги потребителей перед водоканалами и невозможность последних рассчитаться с поставщиком электричества. Примечательно, что в Энергодаре градообразующим предприятием является крупнейшая АЭС на Украине — Запорожская.

Дальнейшее повышение тарифов, которое предлагают коммунальщики, может лишь усугубить ситуацию, считают источники RT в политических партиях Украины.

«Я думаю, это только начало, — заявил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина». — Реальное благосостояние населения не растёт. Продукты питания, коммунальные услуги и транспорт постоянно дорожают. Людям просто нечем платить за услуги. Видимо, государство хочет оставить их со своими проблемами наедине — без воды и тепла».

Источник RT в Радикальной партии говорит, что проблемы с задолженностью могут привести к «смерти» жилищно-коммунального хозяйства.

«Больше денег на оплату услуг у населения нет, а государство не хочет брать эту проблему на себя. Не только люди останутся без качественных услуг, но и многие специалисты будут уволены», — утверждает собеседник RT.

По мнению представителя партии «Народный фронт», всё жилищно-коммунальное хозяйство страны постепенно уничтожается.

«Я не удивлюсь, если зимой во многих городах не будет отопления», — считает собеседник RT.

Между тем эксперты отмечают, что заявление коммунальщиков о банкротстве может быть преувеличением.

«Слушать коммунальщиков не стоит, они привыкли к определённому уровню доходов от населения и хотят их сохранить, — считает Владимир Жарихин. — Повышение тарифов на электроэнергию снижает прибыль коммунальщиков. Поэтому они начинают шантажировать власть тем, что будут делать временные отключения».

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В свою очередь, источник RT в кабинете министров Украины ожидает, что новые правила рынка электроэнергии готовят украинцам ещё один сюрприз.

«Продукты питания автоматически подорожают через несколько месяцев на 10—15%. Производителям нужно время, чтобы согласовать новые цены с розничными магазинами. То есть за всё заплатит население, которое опять станет беднее. Промышленным предприятиям это тоже невыгодно, поскольку произойдёт падение продаж. После потери российского рынка найти ему альтернативу практически невозможно», — утверждает собеседник RT.

«Деваться некуда»

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус эмоционально отреагировал на планы водоканалов ограничить поставку воды населению.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус

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«Профильная ассоциация заявила, что водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. Потому что в результате реформы электроэнергия подорожала на 25%, а у водоканалов теперь нет денег за неё платить. Я считаю, так несправедливо. Надо идентифицировать поименно экспертов, чиновников, политиков, которые навязывали обществу такую «реформу». И отключить им воду совсем. Для всех остальных вода должна быть постоянно и бесперебойно. И тогда в среднем на Украине будет почасовая подача воды», — цитирует представителя Зеленского ТСН.

Источник RT в партии «Слуга народа» заявил, что команда Зеленского планирует упростить правила получения субсидий предприятиями ЖКХ.

«Но пока это только идея, против которой выступает МВФ. И потом не очень понятно, где на эти цели брать деньги. Единственный вариант — массовая приватизация. Но это тоже не выход, поскольку деньги быстро закончатся, а субсидировать такие тарифы вечно невозможно», — сообщил в беседе с RT представитель «Слуги народа».

По мнению Владимира Жарихина, украинские власти понимают последствия роста тарифов, но не могут остановить эту тенденцию. В итоге максимум, на что они могут пойти, — откладывать введение непопулярных мер.

«Они будут продолжать выполнять рекомендации МВФ и ЕС, им деваться некуда, потому что от этих рекомендаций зависит выдача кредитов, без которых украинская экономика существовать уже не может, — отмечает Жарихин. — Или им резко придётся менять и экономическую политику, и геополитическую ориентацию. На это украинская власть пойти не готова. Значит, она будет продолжать давить на население, повышать стоимость энергоресурсов, воды, газа, жилищно-коммунальных услуг».