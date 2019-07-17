«Долги растут, растут и риски»: почему Украина может снова столкнуться с повышением цен на газ

В правительстве Украины поставили себе в заслугу снижение цен на газ, однако, как подчёркивают эксперты, уменьшение стоимости топлива продиктовано летним падением котировок на европейском энергетическом рынке. Специалисты предупреждают, что осенью цены вернутся к прежнему уровню. Между тем у Киева нет денег, чтобы закупать газ даже по текущим расценкам, поэтому он вынужден занимать валюту у европейских партнёров. По мнению собеседников RT из украинских партий, киевские власти понимают, что для решения газовой проблемы Владимиру Зеленскому придётся налаживать контакты с Москвой — в противном случае население страны столкнётся с очередным повышением тарифов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поддерживает снижение цен на газ и даже предпринял для этого определённые меры.

«Всё, что я смог для этого сделать в рамках полномочий, я сделал — цены начали снижаться с мая. Цены на газ упали в Европе, они должны падать и на Украине», — подчеркнул политик.

Если в мае газ поставлялся украинским потребителям по цене $320 за 1 тыс. кубометров, то в июле средняя стоимость топлива составила уже порядка $190 за аналогичный объём.

Однако, как отмечают эксперты, в этом нет ни малейшей заслуги властей: снижение связано с падением цен на европейском газовом рынке. По сравнению с показателями осени прошлого года котировки снизились в три раза — с $363 до $110,3 за 1 тыс. кубических метров.

При этом Киев всё равно продолжает переплачивать за поставки газа, в то время как европейские энергетические трейдеры получают хорошие деньги благодаря контрактам на реверсные поставки топлива на Украину. Эти сделки остаются чрезвычайно прибыльными для европейцев, несмотря на общее снижение цен на природный газ, которое отмечается на протяжении последних месяцев.

Владимир Гройсман.

© Valentyn Ogirenko/Reuters

По информации Минэкономразвития Украины, в прошлом месяце средняя стоимость импортного газа составляла для Украины $196 за 1 тыс. кубометров. Для сравнения: соседняя Белоруссия закупает у России природный газ по цене $127 за 1 тыс. кубометров.

Минск пользуется скидками, предоставляемыми Москвой, но, даже если бы Украина приобретала сегодня газ у России на общеевропейских условиях, это было бы выгодней, чем текущие реверсные контракты, подчёркивают эксперты.

В июне на немецком хабе NCG торговали газом в среднем по $118, вместе с доставкой до границы Украины он должен был бы обходиться стране в $138—148. Такие расчёты представило издание EADaily.

К концу прошлого месяца спотовые цены на газ на европейском рынке упали до $106 за 1 тыс. кубометров, что позволило российскому «Газпрому» нарастить экспортные поставки. Однако занимающиеся перепродажей топлива Украине европейские компании не стали торопиться с корректировкой тарифов для Киева.

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Всего за прошлый месяц через Словакию на Украину было поставлено 1,1 млрд кубометров, разница между европейскими ценами на топливо и той, по какой газ поставлялся украинской стороне, осталась на счетах европейских трейдеров.

При этом, как пояснил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина», европейские партнёры рассматривают эту схему не только как дополнительный источник прибыли, но и как способ давления на Киев.

«Это дополнительный рычаг влияния на власти. Если они окажутся несговорчивыми, то стране могут просто перекрыть вентиль», — добавил политик.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, нет ничего странного в том, что европейский бизнес пользуется сложным положением Киева, вместо того чтобы снизить цены.

«Украине никто не обещал, что ей будут помогать с поставками энергоресурсов в случае ухудшения отношений с Москвой. Так что если украинские политики на это рассчитывали, то они обманули сами себя, а заодно и население Украины», — отметил эксперт в комментариях RT.

«Создание финансовой пирамиды»

Напомним, Украина прекратила прямые закупки газа у РФ в 2015 году. Киев выдвинул требование пересмотреть цены на топливо, Москва подала иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж из-за продолжительной задолженности компании.

Отказавшись от прямого импорта, Украина перешла на реверсные поставки топлива — фактически закупается тот же российский газ, но у европейских компаний.

Это привело к росту цен на топливо для украинских потребителей. Ещё одним фактором повышения цен стали требования Международного валютного фонда, который готов предоставлять новые заёмные транши стране только на условиях урезания правительством мер социальной поддержки населения и приведения тарифов ЖКХ «к рыночному уровню».

© Valentyn Ogirenko/Reuters

В итоге цены на газ для украинских потребителей выросли в разы. Если в 2013 году население отдавало за 1 тыс. кубометров газа 725 гривен, то к 2016 году средняя цена достигла примерно 7 тыс. гривен (по курсу 2016-го — около $260).

Во время президентской кампании перед выборами 2019 года кандидаты в президенты Украины обещали добиться снижения цен на газ в случае победы. Например, Юлия Тимошенко заявляла, что снизит стоимость топлива вдвое. Много говорил о необходимости снижения тарифов и Владимир Зеленский. Однако после победы кандидата в его команде открестились от этих обещаний.

К началу отопительного сезона Украина должна аккумулировать в своих подземных хранилищах (ПХГ) порядка 20 млрд кубометров газа. На 15 июля в ПХГ было закачено 14,513 млрд кубометров. Для того чтобы продолжить закупки топлива, Киеву пришлось обратиться к займам. Ранее в НАК «Нафтогаз» сообщили о размещении евробондов на €600 млн и $335 млн. Отмечается, что еврооблигации не обеспечены государственными гарантиями, хотя сумма займа была согласована с правительством. Обслуживание долга обойдётся компании в 7% годовых и эти средства тоже спишут с рядовых потребителей, отмечают эксперты.

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Как сказал RT источник в «Нафтогазе», размещение еврооблигаций не может быть поводом для оптимизма.

«Пока вся Украина празднует победу, я бы не радовался. Средства были заняты в евро, но осенью гривна упадёт и платить в национальной валюте за долги придётся больше. Это значит, что «Нафтогазу» придётся повышать тарифы. Надежды на то, что Зеленский скоро снизит цены на газ, не оправдаются — президент всегда сможет сказать, что «пошутил». Расплачиваться же придётся обычным людям», — отметил источник.

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил высокие риски подобной тактики.

«Ситуация с облигациями напоминает создание финансовой пирамиды. Правительство и компании пытаются покрыть свои долги за счёт выпуска новых займов. Долги растут, одновременно растут и риски — не исключено, что уже к осени Киев столкнётся с невозможностью обслуживать задолженность», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Никаких прямых контрактов»

Улучшить положение Украины могло бы возвращение к прямым поставкам российского газа, считают эксперты.

Усилия по налаживанию разрушенных между странами торговых связей прилагает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Её лидер Юрий Бойко недавно побывал с визитом в Москве, где встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Одной из тем переговоров стало возможное возобновление в будущем закупок Украиной российского газа по цене на четверть ниже той, по которой Киев импортирует топливо сейчас.

Владимир Зеленский.

© Sergei SUPINSKY / AFP

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Однако источник RT в окружении украинского президента заявил, что администрация Владимира Зеленского не намерена признавать результаты этих переговоров.

«Никаких прямых контрактов на поставку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» не будет до тех пор, пока все судебные споры между компаниями не будут разрешены в Стокгольмском арбитраже. Мы не считаем переговоры Юрия Бойко и Виктора Медведчука официальными, как и скидки, которые они обсуждают. За этим процессом внимательно следят западные партнёры Украины, поэтому мы рекомендуем Владимиру Зеленскому не проводить никаких резких изменений. Нам придётся выполнить требования МВФ, и цены на газ для населения действительно вырастут», — признал источник RT в окружении президента.

По мнению Руслана Бортника, Владимир Зеленский не хочет обсуждать с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» тему возможных газовых контрактов с Россией, так как не желает делегировать своим политическим оппонентам даже часть возможных полномочий по диалогу с Москвой.

«Думаю, что какая-то кооперация будет возможна только в случае совсем кризисного развития событий. Пока же европейские партнёры продолжают активно зарабатывать на Украине», — считает эксперт.

Однако неуступчивость президента Украины, по мнению экспертов, легко может привести к протестным выступлениям.

«Единственный вариант для Владимира Зеленского — это договориться с «Газпромом» о прямых поставках газа. Тем более это уже сделали за него. Я думаю, что президент задумается об этом перед началом отопительного сезона. Другого выхода нет. Осенью протестное настроение на Украине традиционно возрастает, и люди вполне могут выйти на новый «майдан» из-за роста цен. В этой ситуации президенту уже будет не до западных партнёров, которых мало волнует благосостояние населения», — говорит источник RT в Радикальной партии.

Очевидно, новый рост тарифов неизбежен, так как Украина взяла на себя обязательство с 1 января 2020 года уравнять цены на газ для промышленности и для населения. Таким образом, цены для розничных потребителей единовременно вырастут на 25%, подчёркивают эксперты. Кроме того, к осени вырастут и общеевропейские цены на газ.

«Текущее снижение цен — временное явление, осенью и зимой изменится спрос и, соответственно, вырастут цены на газ как для европейских, так и для украинских потребителей», — подытожил Станислав Митрахович.