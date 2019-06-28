«Контракт должен быть экономически целесообразным»: Миллер оценил будущее транзита газа через Украину

«Газпром» готов продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, но соглашение должно быть экономически целесообразным для российской стороны. Такое мнение высказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, Киев до конца года по законодательству ЕС не сможет подписать новый контракт, но при этом со стороны «Нафтогаза» нет каких-либо официальных предложений о его замене. Как отметили эксперты, вопрос новой договорённости между Москвой и Киевом важен и для Евросоюза, но пока нет никаких точек соприкосновения, в том числе из-за позиции украинской стороны. Между тем ожидается, что новый раунд трёхсторонних переговоров состоится в преддверии осени.

Украина в первую очередь должна задуматься о собственном газоснабжении, а не о будущем транзита. Такое мнение высказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пресс-конференции. При этом он отметил, что Киев по законодательству Евросоюза не сможет до конца года подписать новый транзитный контракт.

«Этот поезд уже ушёл, этому поезду можно только посмотреть вслед. Мы говорим, что готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», — заявил Миллер.

Он также с юмором ответил на вопросы журналистов о том, как транзитный вопрос будет развиваться с 1 января 2020 года.

«1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — сказал глава «Газпрома».

Напомним, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. В Москве неоднократно указывали, что готовы продлить соглашения на взаимовыгодных условиях, но пока трёхсторонние консультации по этому вопросу не принесли результата. По словам заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Мароша Шефчовича, он обсудит с российской стороной возможность проведения нового раунда переговоров с Киевом до сентября.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

РИА Новости

© Александр Гальперин

Как отметил директор Фонда экономического развития Сергей Пикин, Москве (и особенно Киеву) нужны хоть какие-то принципиальные договорённости о параметрах будущего транзита.

«Он важен в том числе и для Европейского союза. Этот вопрос требует максимально быстрого согласования. При этом стороны пока не пришли к каким-то приемлемым условиям по транзиту, объёму, цене и графику», — заметил собеседник RT.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник также указал на очень высокую неопределённость по транзитному вопросу между странами.

«Пока всё откладывается на осень. Осенью будут раунды сначала у «Газпрома» с Еврокомиссией и далее выход на трёхсторонний формат. Пока какого-то большого оптимизма и устремлений к новому соглашению или к продлению действующего, то есть, работе в рамках действующего контракта пока нет. Российская сторона уже предлагала скидку в 25% на рассмотрение, но Нафтогаз» продолжает размениваться», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«К заявлениям в социальных сетях относимся несерьёзно»

В ходе пресс-конференции Миллер также вспомнил о плане Б, который рассматривает «Нафтогаз» на случай приостановки транзита газа. По его словам, «на любой план Б всегда найдётся план икс». Между тем пока что российская сторона не получала каких-либо официальных предложений о замене транзитного контракта, например, на своп (поставки по схеме замещения. — RT) газа.

«Это некие заявления в социальных сетях отдельных управленцев «Нафтогаза Украины». Конечно же, мы к таким заявлениям в социальных сетях относимся несерьёзно», — добавил он.

Председатель правления «Газпрома» также оценил «выше нуля» возможность начала предметных переговоров с Украиной с чистого листа, но подчеркнул, что ожидать их стоит только после формирования нового украинского правительства. Наряду с этим российская компания выполняет свои действующие контрактные обязательства перед Киевом.

«Пока эти газотранспортные мощности есть, и в рамках контракта на поставку газа, который действует до конца этого года, эти мощности нами поддерживаются на уровне возможности поставки 114 млн куб. м в сутки исходя из годового контрактного количества — 52 млрд куб. м в год», — заметил Миллер.

Также по теме Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе...

Между тем исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в несоблюдении контрактных обязательств. По его словам, российская компания не поставляет на Украину «5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне цены на рынке в Германии».

«Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть «Газпром» не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?» — написал он в своём Facebook.

Также Витренко указывает, что Киев ещё в 2018 году предлагал российской стороне замену транзита газа на своп.

Между тем ранее оператор газотранспортной системы (ГТС) страны «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») заявил о критическом дефиците газа в стране. При этом в ближайшие месяцы ситуация может усугубиться, поскольку партнёры компании не готовы поставлять голубое топливо до тех пор, пока оператор не погасит долги по предыдущим контрактам. В частности, задолженность за март — апрель составляет 4,1 млрд гривен (около $156 млн).

Как ранее указывал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, если Украина лишится ГТС либо же передаст её в руки частных компаний, то страну будет ждать катастрофа, вплоть до «югославского сценария».