«Место на рынке для американского газа»: США ищут специалиста по обеспечению безопасности энергосистемы Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет специалиста на должность старшего советника по энергетике на Украине. По мнению авторов документа, с которым ознакомился RT, «зависимость» от России как единственного поставщика топлива привела к уязвимости сектора энергетики Украины. В связи с этим американские власти намерены повысить энергетическую безопасность страны через разработку конкурентных рынков и интеграцию государства в европейские рынки. По мнению российских экспертов, США используют Украину как инструмент для обеспечения собственных преимуществ на европейском газовом рынке.

Правительственное Агентство по международному развитию (USAID) ищет специалиста на должность старшего советника по энергетике для реализации программы «Энергетическая безопасность» на Украине.

«Старший советник по вопросам энергетики будет играть ведущую роль в реализации проектов Агентства международного развития США, призванных обеспечить энергетическую безопасность на Украине, в рамках основного направления деятельности — Проекта по обеспечению энергетической безопасности — пятилетнего контракта стоимостью $85 млн, цель которого декларируется в его названии», — указывается в тексте документа, с текстом которого ознакомился RT.

В описании должности указывается, что сотруднику нужно будет стимулировать развитие энергетической отрасли на Украине, используя инициативный и нестандартный подход для внедрения передовых технических навыков и наиболее эффективных международных практик.

Газопровод

AFP

© ALEXANDER ZOBIN

«Старший советник по вопросам энергетики должен уметь быстро усваивать и анализировать информацию о стремительно меняющейся обстановке, оперативно на неё реагировать и помогать руководить реализацией проекта с целью достижения оптимального результата», — указываются обязанности будущего специалиста.

При этом, согласно документу, сотрудник будет иметь доступ к секретной информации.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT предположил, что советник по вопросам энергетики кроме прочего будет отвечать за бюджет, выделенный на реализацию проекта по энергобезопасности.

«По сути, человек должен разбираться в энергосистемах, построенных на постсоветском пространстве, и должен быть «заказчиком» работ на перепроектирование энергосистемы Украины. Чтобы деньги не попадали к украинским чиновникам, которые очень быстро их превратят в нечто другое. Чтобы он этим бюджетом руководил и предложил варианты переустройства украинской энергосистемы», — отметил эксперт.

«Обеспечить место на европейском газовом рынке»

Сложившейся ситуации в энергетическом секторе Украины, как утверждают авторы документа, способствовала в том числе зависимость от российского энергоснабжения.

«В настоящее время ситуация в секторе энергетики (на Украине. —RT) характеризуется зависимостью от российских энергоносителей, неэффективностью некоторых его отраслей, отсутствием конкуренции на рынке, а также повсеместной коррупцией, что привело к сосредоточению богатств в руках групп, противящихся изменению существующего положения вещей», — говорится в документе.

Указывая на зависимость от российского топлива, Вашингтон стремится обеспечить себе место на европейском газовом рынке, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Под маркой борьбы за энергобезопасность Украины, которую отрезают от самого дешёвого российского газа, просто выкраивается место для американского газа. Украина инструмент в данном случае, при этом совершенно бесправный, которым распоряжаются как хотят. Будут люди замерзать и платить за газ ещё в десять раз больше — никого в принципе не волнует», — сказал в беседе с RT Суздальцев.

В частности, Вашингтон призывает европейцев перейти на свой, более дорогой сжиженный природный газ (СПГ), отмечают эксперты. Однако стоит отметить, что Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию. Так, за минувший год она увеличила его чистый экспорт почти на 60% (до 18,33 млн тонн) и вошла в шестёрку крупнейших поставщиков этого вида топлива.

Кроме того, по словам экспертов, Россия предоставляла исключительно выгодные условия для энергетического сектора Украины.

«Скажу больше: когда были проблемы с поставками угля на угольные станции, только поставки России, по сути, спасали ситуацию. То есть если бы их не было, то многие регионы Украины остались бы без электроэнергии», — пояснил Пикин в беседе с RT.

РИА Новости

© Алексей Куденко

По его словам, Штаты таким образом намерены ещё больше обострить отношения между Россией и Украиной.

«Просто они (США. — RT) хотят сделать ещё один шаг на пути отделения экономических отношений России и Украины. В политике они этого во многом добились, пошёл серьёзный экономический разрыв, и сейчас они хотят ещё на уровне инфраструктуры, на уровне энергетики проделать подобную историю», — уверен эксперт.

В июне текущего года оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» рассказал о критическом дефиците газа на Украине из-за долгов по предыдущим газовым контрактам. Ранее «Газпром» предлагал оператору перейти к прямой закупке энергоносителей у России.

Вместе с тем в начале июля исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» заявил о намерении полностью прекратить транзит российского газа через территорию Украины с 2020 года. Сегодня Киев покупает транзитный газ, идущий в ЕС, оформляя его как европейский. Поэтому в случае прекращения поставок страна фактически останется без топлива.

«Лицемерно беспокоятся об уровне коррупции»

Между тем авторы документа называют экономику Украины «одной из наиболее сильных, но при этом неэффективных в энергетическом плане».

Так, среди отличительных черт выделяется высокая коррумпированность энергетического сектора Украины.

«К другим отличительным чертам отрасли на данный момент стоит отнести непомерное бремя выделяемых на развитие сектора субсидий, недовольство населения страны его вопиющей коррумпированностью и необходимость реструктуризации энергетического рынка страны наряду с поощрением конкуренции и прозрачности с целью интеграции с энергетическими рынками Европейского союза», — отмечаю специалисты USAID.

Так, для обеспечения энергетической безопасности Агентство США по международному развитию запустило проект, направленный на реформирование энергетического сектора Украины. На его реализацию USAID выделило $85 млн.

Ожидается, что проект, период действия которого рассчитан до 2023 года, повысит энергетическую безопасность страны посредством разработки конкурентных рынков, интеграцию Украины в европейские энергетические рынки, будет содействовать диверсификации энергетики. Также планируется усовершенствовать практики нормативного регулирования отрасли и бороться с коррупцией.

Однако опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что указанная сумма инвестиций критически мала для осуществления всех планов по реструктуризации украинского энергетического сектора.

Сергей Пикин уверен, что Вашингтон не готов вкладывать необходимые для реализации проекта финансовые средства.

«Те суммы, которые называются, это суммы, по сути, на проектирование подобного разворота и отсоединения (украинской энергосистемы от российской. — RT)... Взаимодействие между российской энергосистемой и украинской, конечно, более серьёзное, потому что это единая система ещё с советских времён. И чтобы её перестроить, потребуются очень серьёзные инвестиции. Сама Украина их не потянет. Я сильно сомневаюсь, что американцы готовы вкладывать настолько большие деньги, чтобы это всё переделать», — пояснил Сергей Пикин.

Инвестиции в том числе могут быть направлены на противодействие строительству «Северного потока — 2», предполагает Андрей Суздальцев.

«Всё это похоже на крокодиловы слёзы. Во-первых, сумма $85 млн никак не может решить вопрос энергобезопасности Украины. На самом деле это взятка. Взятка каким-нибудь округам, которые должны будут дальше бороться против российского трубопровода «Северный поток — 2». Получается, что Украина, фактически воюя против «Северного потока — 2» за американские деньги, обеспечивает не себе транзит, а обеспечивает дырку на европейском рынке для США. И при этом они очень лицемерно беспокоятся об уровне коррупции на Украине», — заключил эксперт.

Проект по обеспечению безопасности энергосектора Украины перекликается с «Концепцией по противодействию пагубному влиянию Кремля», представленной USAID в начале июля текущего года.

Согласно положениям программы, США будут повышать «экономическую и демократическую устойчивость» стран-партнёров. В частности, планируется усиление интеграции рынков целевых стран с западными экономиками для того, чтобы ограничить влияние России.