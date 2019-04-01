Укрепляя позиции: Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

За минувший год Россия увеличила чистый экспорт сжиженного природного газа (СПГ) почти на 60% (до 18,33 млн тонн) и вошла в шестёрку крупнейших поставщиков этого вида топлива. Причём доля российского СПГ на европейском рынке выросла почти в 30 раз, а на азиатском Москва сохранила свои позиции. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля ежегодном докладе Международной группы импортёров сжиженного природного газа (GIIGNL). Как в Европе, так и в Азии чистый импорт СПГ из России превысил поставки сжиженного газа из США. Эксперты отмечают, что в случае с европейским рынком это во многом обусловлено привлекательностью для потребителей российского трубопроводного газа, а также ориентированностью США на другие регионы.

Чистый импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) странами Европы и Азии в 2018 году превысил поставки сырья в эти регионы из Соединённых Штатов. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля ежегодном докладе Международной группы импортёров сжиженного природного газа (GIIGNL).

Отмечается, что мировой рынок СПГ рос пятый год подряд, и в 2018-м суммарные поставки достигли 313,8 млн тонн (+8,3%). В GIIGNL сообщили, что новые мощности по сжижению голубого топлива создаются главным образом в Австралии, США и России. Экспортный прирост в этих странах по сравнению с 2017 годом составил 11,1 млн тонн для Австралии, 8,4 млн тонн для США и 6,9 млн тонн для России.

Причём с запуском проекта «Ямал СПГ» России удалось приблизиться к топу поставщиков этого вида топлива. С показателем 18,33 млн тонн РФ поднялась с восьмого на шестое место рейтинга экспортёров СПГ, обойдя Индонезию и Алжир.

За минувший год свои экспортные позиции удалось укрепить также Соединённым Штатам (20,65 млн тонн), которые поднялись с седьмого на четвёртое место, также опередив Нигерию. Возглавляют топ стран — экспортёров СПГ Катар (76,79), Австралия (66,66) и Малайзия (24,66 млн тонн).

Вместе с тем из-за того, что более 28% экспорта СПГ США приходится на государства Северной и Латинской Америки, Россия опережает Штаты в поставках на азиатские и европейские рынки. Причём в Европе российские экспортные позиции кардинально улучшились: с 12-го места в рейтинге экспортёров 2017 года (0,15 млн тонн) Россия за год поднялась на четвёртое (4,43 млн тонн). Больше СПГ в европейские страны поставляют только Катар, Алжир и Нигерия.

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На азиатском рынке своё влияние укрепили США (10,73 млн тонн против 4,85 млн тонн в 2017-м), однако Россия сохранила свои позиции (12,86 млн тонн против 11,35 млн тонн). Больше в Азию поставляют лишь Катар, Австралия, Малайзия и Индонезия.

Главные импортёры СПГ по-прежнему сосредоточены в азиатском регионе, на который приходится 76% мировых поставок (238,56 млн тонн из 313,80 млн тонн). Лидерами по этому показателю остаются Япония (82,46 млн тонн), Китай (54,00 млн тонн) и Южная Корея (43,95 млн тонн). При этом вся Европа, включая Турцию, в 2018 году импортировала 48,91 млн тонн СПГ.

Чистый импорт сжиженного топлива в Европу за год вырос на 2,9 млн тонн (6,4%), прежде всего за счёт увеличения поставок в Нидерланды (+1,3 млн тонн), Бельгию и Турцию (+1 млн тонн). На этом фоне Испания частично отказалась от СПГ (-1,4 млн тонн) в связи с переходом на трубопроводный газ. Причём в 2018 году Турция стала вторым по величине импортёром СПГ в Европе (8,30 млн тонн) после Испании (10,75 млн тонн).

Сейчас в мире насчитывается 42 страны — импортёра СПГ и 20 стран — экспортёров этого вида топлива, однако в отчёте GIIGNL отмечается, что спрос на СПГ остаётся труднопрогнозируемым.

«В прошлом году нам также напомнили, что СПГ, как и большинство энергоносителей, может стать частью глобальной политики, о чём свидетельствует, например, июльское заявление ЕС и США о намерениях или взаимное повышение тарифов между США и Китаем в сентябре», — говорится в документе.

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ»

РИА Новости

© Екатерина Штукина

«Российский СПГ имеет неплохие перспективы»

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, говорить о конкуренции российского и американского СПГ на европейском рынке надо с учётом запуска второго отечественного проекта в этой сфере — «Ямал СПГ».

«Как только будет достаточно танкеров, они будут больше ходить и на азиатские рынки. В Азии большую часть года цены были высокие... но «Новатэку» приходилось отсылать всё в Европу, чтобы успевать выводить весь вырабатываемый СПГ на Ямале», — рассказал эксперт.

Собеседник RT полагает, что в дальнейшем основные энергетические «битвы», по всей видимости, будут вестись за азиатские рынки, с ориентацией на которые Россия строит новые СПГ-заводы, включая серию проектов «Арктик СПГ».

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«Россия и так является крупнейшим поставщиком газа на европейские рынки, вот теперь надо выходить на азиатские. Цель такая у государства есть — занять 20% мирового рынка СПГ», — добавил Юшков.

В свою очередь, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин констатировал, что российский СПГ действительно имеет достаточно неплохие перспективы, поэтому Москва вполне обоснованно рассчитывает на увеличение объёмов поставок на мировые рынки.

«Американский СПГ также вводится на рынок, появились новые мощности. Это вполне очевидно с учётом роста добычи сланцевого газа. Но вот уже не первый год мы наблюдаем, что пока интерес к американскому СПГ в Европе не такой большой. По одной простой причине: очень сложно конкурировать прежде всего с российским трубопроводным газом», — отметил эксперт.

Аналитик добавил, что во многом из-за этого американский СПГ пока направляется в другие регионы мира, а европейский рынок остаётся важной частью российских поставок энергоносителей.

«Мы говорим не только о том, что в 2018 году у нас объём поставок СПГ вырос, но и о рекордных поставках трубопроводного газа, который по своей экономике для европейских потребителей наиболее привлекателен, особенно в Центральной и Восточной Европе», — заявил Кулагин.

«Могу добавить, что в перспективе у нас рассматривается рост объёмов СПГ, и планка в 100 млн тонн может быть преодолена. Но тут нужно будет исходить из ряда факторов, в том числе из того, как будет расти и меняться мировой рынок», — подытожил эксперт.