«Хотят надавить на Брюссель»: почему в Киеве заявили о возможном прекращении транзита российского газа

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Как отмечают эксперты и источники RT в украинских политических кругах, сейчас Киев по схеме реверса покупает идущий в ЕС транзитный газ, оформляя его как европейский, в связи с чем после прекращения поставок страна останется без топлива. Выступая с громкими заявлениями, Киев добивается от Брюсселя более благоприятных для себя условий по будущим контрактам, уверены аналитики. При этом политологи не исключают, что позиция киевских властей может измениться после выборов в Раду.

По окончании текущего года «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, корректируя высказывание своего подчинённого Андрея Фаворова.

«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в I квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его мнению, позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

Ранее руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов, выступая на конференции в Торонто, предупредил, что «будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трёх месяцев».

По словам Фаворова, российский «Газпром» готовится к сложной ситуации, аккумулируя дополнительные объёмы топлива в европейских хранилищах. Они понадобятся на случай, если транзит через Украину будет временно прекращён. Представитель «Нафтогаза», однако, заверил украинскую общественность, что Киев поступает аналогичным образом и уже сейчас объём накопленных запасов якобы на 2,5—2,7 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

«Пострадают люди»

Впрочем, предоставленная Фаворовым информация противоречит той, которую неделей ранее обнародовал оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз». Там заявили, что в стране наблюдается критический дефицит голубого топлива. Ежемесячная потребность страны в газе — 240 млн кубометров, а в хранилищах на тот момент находилось всего 152 млн кубометров. Причина дефицита — задолженность перед поставщиками, которую оператор никак не может погасить.

Стоит отметить, что и оптимизм Юрия Витренко был весьма сдержанным. В частности, он заявил, что подготовка Киева к жизни без транзита российского газа оказалась под угрозой из-за резкого сокращения объёмов добычи топлива на самой Украине — на 9,2%.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

globallookpress.com

© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Как отмечают эксперты, попытки увязать собственную газодобычу и накопление газа в хранилищах с транзитом российского газа со стороны руководства украинской компании выглядят довольно странно. Ведь транзитный газ предназначается не для внутреннего потребления на Украине, а для поставок в Европу. Но здесь стоит напомнить о схеме, по которой Киев сейчас закупает голубое топливо.

Также по теме «Контракт должен быть экономически целесообразным»: Миллер оценил будущее транзита газа через Украину «Газпром» готов продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, но соглашение должно быть экономически целесообразным для...

Действующие контракты на поставку газа на Украину и через её территорию в страны ЕС истекают в конце 2019 года. Формально с 2015-го Киев не является потребителем российского газа, а закупает топливо в Евросоюзе. Экс-президент Пётр Порошенко, при котором была реализована эта схема, даже ставил в себе заслугу избавление от «газовой зависимости» от Москвы.

На деле Украина продолжала закупать тот же самый российский газ, но уже с наценкой от европейских поставщиков. Как отмечал в апреле президент России Владимир Путин, зачастую Киев просто забирал, как и раньше, российский газ в прежних объёмах, но обозначал его в документах как реверс из ЕС.

«Реверс — он же виртуальный. Наш газ, который идёт в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь», — отмечал президент России.

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты.

«Логика Киева такова: Украина не закупает российский газ напрямую уже несколько лет, приобретая его на европейских торговых площадках. Как же в таком случае можно столкнуться с перебоями? — отметил в разговоре с RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — На самом деле очевидно, что Украина забирает необходимый ей объём из транзитной трубы, а оформляет это топливо как купленное за рубежом».

Однако после 1 января 2020 года «Газпром» будет свободен от прежних обязательств по объёмам поставок на Украину. А значит, если Киев не станет напрямую покупать газ у Москвы, то другого источника топлива у него просто не останется, ведь именно от РФ зависит наполнение украинской ГТС.

Как полагает источник RT в партии «Батькивщина», как только транзит газа будет приостановлен, население увидит, что никакое голубое топливо в странах Восточной Европы Украина не закупает.

«Реверс существует только на бумаге. Очевидно же, что «Нафтогаз» приобретает у европейских посредников тот же российский газ. Это политическое решение. Каждый экономически грамотный человек знает, что если покупать товар напрямую, то его стоимость ниже. Но Украина, видимо, готова платить больше. Если «Нафтогаз» окончательно разорвёт связи с «Газпромом», то Украина останется и без российского, и без так называемого европейского газа. Пострадают в первую очередь люди, которые зимой могут лишиться света и отопления», — утверждает собеседник RT.

«Должны найти компромисс»

Несмотря на риски, связанные с покупкой и транзитом газа через Украину, Киев долгое время усложнял переговорный процесс с «Газпромом». В частности, как отмечал в начале июня глава правительства РФ Дмитрий Медведев, нормальному диалогу препятствовали «бесконечные судебные споры» по условиям поставок, в которые «Нафтогаз» неоднократно пытался втянуть российскую компанию.

Напомним, что ранее арбитраж в Стокгольме предписал «Газпрому» выплатить украинской компании $2,5 млрд. Российская сторона обжаловала это решение и выдвинула встречные иски. Разбирательства в суде будут продолжаться как минимум до весны 2021 года, когда состоятся очередные слушания в шведской столице. Однако предложение «Газпрома» начать переговоры с чистого листа и пойти на мировую украинская сторона не приняла.

Более того, 4 июля Юрий Витренко объявил, что Киев будет добиваться выполнения решения арбитража. Также он обвинил Москву в политизации переговорного процесса и призвал «международных партнёров» поддержать Украину.

Источники RT в политических партиях Украины отмечают, что панические заявления представителей «Нафтогаза» о вероятной приостановке транзита «голубого топлива» как раз и предназначены для стран Запада. Сейчас переговоры по транзиту идут в трёхстороннем формате с участием представителей ЕС.

«Заявление Витренко о том, что транзит может быть приостановлен после 2019 года, а не в I квартале 2020 года, не имеет под собой реальных оснований. Ведь от «Газпрома» подобной информации не поступало. В Киеве просто рассчитывают надавить на Брюссель и попросить денег на закупку газа. Неудивительно, что строительство «Северного потока — 2» идёт в обход Украины», — говорит источник RT в партии «Народный фронт».

Источник RT в партии «Самопомощь», в свою очередь, отмечает, что позиция «Нафтогаза» может быть связана с планами передать украинскую ГТС под внешнее управление.

«Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал отставку Коболева, но за него заступились европейцы. У Коболева сейчас важная задача — с 2020 года передать украинскую ГТС под управление нового оператора, который и должен будет договариваться с «Газпромом», — отмечает собеседник RT. — Понятно, что оператор, если он и появится, будет из стран ЕС. Таким образом, «Нафтогаз» предлагает европейским партнёрам самим договариваться с поставщиком газа о транзите, пока не стало поздно. Иначе зачем делать такие громкие заявления?»

Как предположил в беседе с RT эксперт в области энергетики Андрей Фролов, для срыва любых переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» существует ещё один мотив. После решения Стокгольмского арбитража руководство «Нафтогаза» выписало себе премию на $46 млн. Если компания пойдёт на мировую с «Газпромом», то от её топ-менеджмента потребуют вернуть эти деньги.

Reuters

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При этом, по словам Сергея Правосудова, Киев зря пугает европейских потребителей прекращением транзита.

«Вопрос заключается в том, на какой срок будет подписан контракт, какие объёмы транзита будут в нём зафиксированы и какой будет транзитная ставка. Так или иначе стороны должны найти компромисс и подписать какой-то контракт. И в декабре это будет обязательно сделано, потому что проблемы на самом деле никому не нужны».

Парламентский фактор



Однако, как признают эксперты, помимо экономической целесообразности, на переговоры России с Украиной по газу сильно влияет политический фактор.

«В споре «Нафтогаза» и «Газпрома» экономики вообще нет, — констатирует Правосудов. — Даже то, что Украина не покупает российский газ напрямую, а приобретает его дороже через европейских трейдеров, вызвано исключительно политическими причинами».

По словам Андрея Фаворова, «Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом». Но при этом представитель украинской компании подчёркивает, что их следующий этап может пройти лишь после внеочередных выборов в Верховную раду, намеченных на 21 июля.

Ранее о такой возможности говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер. На пресс-конференции 28 мая он отмечал, что «предметных переговоров можно будет ожидать тогда, когда будет сформировано новое правительство Украины».

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«Самым главным вопросом является вопрос о прямых поставках российского газа на украинский рынок, и от этого вопроса на самом деле очень многое зависит. Если Украина говорит нет, то со стороны РФ на границе России и Украины у нас не будет обязательств по соответствующим газотранспортным мощностям для подачи этих объёмов», — заявлял руководитель российского газового гиганта.

Как подчеркнул Миллер, по нормам европейского законодательства Киев уже упустил возможность подписать договор на транзит газа в страны ЕС до конца года. Однако Россия оставляет возможность продлить действующий контракт.

В преддверии парламентских выборов среди украинских политиков нет консенсуса по поводу будущих закупок газа у России.

Ранее очень многие негативно оценивали реверс Петра Порошенко. Так, экс-премьер Юлия Тимошенко ещё в феврале критиковала схему закупок «через Марс» и обещала снизить цены на газ для внутренних потребителей.

В июне лидер «Батькивщины», однако, предложила взаимоисключающие пути решения проблемы: добыча собственного природного топлива с тем, чтобы составить конкуренцию России на газовом рынке ЕС, либо покупка американского сжиженного газа после строительства СПГ-терминалов в Одессе и Николаеве.

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» также не рады российскому газу, считая его «удушливым», хотя и дешёвым. Сам Порошенко предлагает просто продолжить его схему с реверсом. Бывший президент уверен, что из-за возможных американских санкций против «Северного потока — 2» Москва просто не сможет отказаться от транзита через Украину.

Занимающая в предвыборном рейтинге второе место партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», напротив, рассчитывает на подписание прямого контракта с Россией. 7 июня лидеры этой политической силы Юрий Бойко и Виктор Медведчук обсудили с Алексеем Миллером снижение цены на газ для Украины на 25%.

Алексей Миллер, Юрий Бойко и Виктор Медведчук

РИА Новости

© Екатерина Штукина

В ответ представитель Зеленского в Верховной раде Андрей Герус предложил Бойко и Медведчуку закупать газ у России в частном порядке, без «Нафтогаза». Однако позже, 18 июня, украинский президент в ходе визита в Германию признался, что его команда ведёт диалог с Москвой.

«Сейчас мы ведём переговоры, я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и уверен, что мы договоримся», — цитирует strana.ua слова Зеленского.

Однако никакой конкретной информации по этому вопросу киевские власти до сих пор не обнародовали. 4 июля в ответ на соответствующий запрос издания «Украинские новости» администрация президента Украины отказалась предоставить информацию о переговорах с Россией по газовому вопросу.

По словам директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, дальнейший ход переговоров между РФ и Украиной по газу будет во многом зависеть от итогов парламентских выборов.

«Украина — парламентско-президентская республика, — напомнил Жарихин в беседе с RT. — Рада будет существенно влиять на позицию «Нафтогаза». И в Киеве, и в Москве это прекрасно понимают».

Как полагает источник RT в Радикальной партии, после выборов позиция Киева может измениться.

«Всё зависит от нового премьер-министра. Если он будет думать о развитии экономики и благосостоянии населения, то очевидно, что «Нафтогаз» начнёт переговоры с «Газпромом». Это в первую очередь выгодно самой Украине. Шансы для подобного развития событий велики», — считает собеседник RT.