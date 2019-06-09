Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
- Reuters
Он назвал себя и свою партию «защитниками Украины, реформ и европейского выбора» страны.
«Мы идём на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — приводит его слова ТАСС.
Также он заявил, что на Украине есть много пророссийских политических сил, которые «враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет» и «что отдаляет страну от России».
Кроме того, он спросил собравшихся, что могут предложить пророссийские политики.
«Дешёвый, удушливый газ?» — сказал Порошенко.
Он добавил, что его партия намерена продолжить движение Украины в ЕС и НАТО.
Ранее Порошенко был избран председателем партии «Европейская солидарность».