В Госдуме оценили позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
В Госдуме оценили позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Данное высказывание обусловлено тем, что времени остаётся всё меньше, но никаких договорённостей нет, как и признаков того, что они могут появиться до прекращения действия договора. Ясно, что такая ситуация создаёт нервозность. В силу этих обстоятельств и делаются подобные заявления, переводящие стрелки на «Газпром». Тем не менее единственный смысл существования «Нафтогаза», по большому счёту, состоит именно в том, что он является транзитёром российского газа. Так что поведение представителей компании непонятно и находится в логике прежней администрации Киева», — заявил Затулин.

По словам депутата, украинская сторона переплачивает за покупку российского газа через европейских поставщиков.

«Всё это создаёт дополнительные наценки. Данное решение, очевидно, политическое, и призвано доказать, что Украина больше не нуждается в России и её поставках. Но, на самом деле, это не так», — сказал он.

Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020-го.

По его мнению, позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

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