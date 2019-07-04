«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в I квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его мнению, позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

Ранее руководитель газового дивизиона украинской компании Андрей Фаворов заявил, что «Нафтогаз» ожидает сбоя в транзите. По его оценкам, такая ситуация продлится около трёх месяцев.

Фаворов отметил, что российская сторона может занять «довольно жёсткую позицию».