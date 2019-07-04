«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

«Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трёх месяцев», — цитирует Фаворова РИА Новости.

По его словам, Россия может занять в этом вопросе «довольно жёсткую позицию».

При этом он подчеркнул, что украинская сторона уже предупредила Европу о возможных сложностях с транзитом.

«Уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву», — заявил Фаворов.

Представитель «Нафтогаза» также сообщил, что Украина готовит запасы газа на случай возможных проблем со стороны России.

«В настоящее время уровень наших запасов на 2,5-2,7 млрд кубометров выше уровня прошлого года», — отметил топ-менеджер украинской компании.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что дефицит оборотных средств может помешать компании выполнить план по закупке газа.

В конце мая он заявил, что на случай прекращения транзита газа из России Украине требуется накопить к зиме в подземных хранилищах около 20 млрд кубометров газа.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа.