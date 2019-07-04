В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Короткая ссылка
«Нафтогаз» готов к открытым переговорам с Россией по продлению контрактов на поставку и транзит газа через Украину. Об этом заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

«С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний... Мы готовы к честным, открытым переговорам», — заявил РИА Новости представитель украинской компании.

По его словам, следующий этап переговоров может состояться после выборов в Верховную раду.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.

При этом он допустил продление существующих соглашений.

Впоследствии глава «Нафтогаза» Юрий Витренко усомнился в том, что «Газпром» готов поставлять газ по более низкой цене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить