В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

«Нафтогаз» готов к открытым переговорам с Россией по продлению контрактов на поставку и транзит газа через Украину. Об этом заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

«С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний... Мы готовы к честным, открытым переговорам», — заявил РИА Новости представитель украинской компании.

По его словам, следующий этап переговоров может состояться после выборов в Верховную раду.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.

При этом он допустил продление существующих соглашений.

Впоследствии глава «Нафтогаза» Юрий Витренко усомнился в том, что «Газпром» готов поставлять газ по более низкой цене.