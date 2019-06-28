В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту
  • РИА Новости

По его словам, Москва обязана поставлять 5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне немецкого рынка, однако она не выполняет свои обязательства.

«Зато господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии», — написал он в Facebook.

Витренко усомнился в том, что «Газпром» не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой».

На фразу об «ушедшем поезде» он ответил, что для этого «необходимо, чтобы он когда-нибудь был».

Ранее Миллер заявил, что до истечения нынешнего контракта Киев не сможет подписать новый — по законодательству Евросоюза. При этом он допустил продление существующих договорённостей.

Отвечая на вопрос об истечении сроков договора, глава корпорации пошутил, что 1 января — Новый год, значит, «будет весело».

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