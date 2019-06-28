Миллер пошутил о будущем контракта на транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пресс-конференции шуткой ответил на вопрос о будущем транзита российского газа через Украину.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете? 1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — цитирует РИА Новости Миллера.

При этом он подчеркнул, что российская компания пока не получала от Киева предложений о замене соответствующего контракта на своп газа.

Он также отметил, что до истечения действующего контракта Киев не сможет подписать новый по законодательству Европейского союза.

«Этот поезд уже ушёл, этому поезду можно посмотреть только вслед», — добавил он.

Ранее в правительстве России заявили, что Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров с «Нафтогазом».

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться по транзиту газа.