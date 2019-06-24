В кабмине назвали условия для сохранения транзита газа через Украину

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Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». С таким заявлением выступил замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Приходько также отметил, что концепция газопровода «Северный поток-2» не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращён.

«Это касается как Украины, так и других стран», — цитирует его ТАСС.

«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года», подчеркнул первый замглавы аппарата кабмина.

Ранее стало известно, что Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в ближайшее время «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться по транзиту газа из России через Украину.

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