В кабмине назвали условия для сохранения транзита газа через Украину
Приходько также отметил, что концепция газопровода «Северный поток-2» не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращён.
«Это касается как Украины, так и других стран», — цитирует его ТАСС.
«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года», подчеркнул первый замглавы аппарата кабмина.
Ранее стало известно, что Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в ближайшее время «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться по транзиту газа из России через Украину.