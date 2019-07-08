«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС

В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», в компании также считают строящийся газопровод «ловушкой» для Европы.

Кроме того, там поблагодарили ОБСЕ за поддержку резолюции, в которой «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» названы потенциально опасными.

Ранее комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против двух указанных газопроводов.

Документ рассматривает эти проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что корпорация и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства «Северного потока — 2».