Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»

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Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»
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Резолюция рассматривает эти проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Такую поправку в документ внесли парламентарии США, а автором резолюции выступила парламентарий из Литвы Рута Милюте.

Как сообщает РИА Новости, резолюция призывает участников ОБСЕ отказываться от использования ресурсов в качестве инструмента подчинения.

«Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком — 2»  и «Турецким потоком». Я призываю всех коллег поддержать данную поправку», — заявил американский конгрессмен Ли Зелдин.

Ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.

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