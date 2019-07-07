Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Резолюция рассматривает эти проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Такую поправку в документ внесли парламентарии США, а автором резолюции выступила парламентарий из Литвы Рута Милюте.

Как сообщает РИА Новости, резолюция призывает участников ОБСЕ отказываться от использования ресурсов в качестве инструмента подчинения.

«Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком — 2» и «Турецким потоком». Я призываю всех коллег поддержать данную поправку», — заявил американский конгрессмен Ли Зелдин.

Ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.