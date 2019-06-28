Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

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Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Точка невозврата по данному проекту давным-давно пройдена, проект будет реализован... Поэтому планы, которые были намечены, они остаются прежними — конец 2019 года. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является ещё пока критическим», — сказал он.

Миллер уточнил, что нет никаких правовых возможностей остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Ранее глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление Туре Фальбе-Хансена.

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