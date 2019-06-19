Эксперт прокомментировал заявление Дании по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление главы пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансена по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».

«Здесь важно, чтобы датчане официально дали ответ. То есть не просто какой-то маршрут нравится больше или меньше, а что заявки отвечают законодательству Дании или нет», — отметил Юшков.

По его словам, датская сторона затягивает процесс, а в реальности все три маршрута законны.

Ранее Фальбе-Хансен сказал, что, согласно текущей оценке, юго-восточный маршрут является более приемлемым.

5 июня Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Словакии в области энергетики.