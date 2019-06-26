OMV: задержка строительства «Северного потока — 2» из-за Дании может стать реальностью

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Глава OMV Райнер Зеле заявил, что строительство «Северного потока — 2» может быть задержано из-за позиции Дании по прокладке газопровода по её территории.
OMV: задержка строительства «Северного потока — 2» из-за Дании может стать реальностью
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет предоставлено разрешение», — заявил Зеле на пресс-конференции.

Он отметил, что необходимо подождать, когда датские власти выдадут разрешение.

«Но чем позднее оно будет предоставлено, тем вероятнее, что задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальностью», — отметил Зеле.

Ранее глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал заявление Туре Фальбе-Хансена.

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