Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»

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«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер.
Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»
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«Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнёрами мы уверены, что проект будет доведён до успешного завершения», — приводит ТАСС заявление Миллера на годовом собрании акционеров.

По его словам, данный проект выгоден как участникам строительства, так и потенциальным потребителям газа.

Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 60% газопровода «Северный поток — 2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

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