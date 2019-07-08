Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.

Как он сообщил в интервью изданию Bild, этот газопровод поможет удовлетворить растущие потребности Германии в газе. При этом он подчеркнул, что данный проект не сделает Берлин зависимым от Москвы.

«Мы не делаем себя зависимыми от России. Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет», — пояснил Альтмайер.

Министр добавил, что по этой же причине Германия строит терминалы для сжиженного газа, которые будут принимать в том числе американский газ.

Как пояснил глава немецкого ведомства, Берлин постепенно отказывается от потребления угля и использования атомной энергетики, так что для газотурбинных электростанций потребуется больше соответствующего топлива.

Ранее экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зеленского.